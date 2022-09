Fans geschockt: Jason Momoa rasierte sich Mähne ab

Momoa trennt sich aus gutem Grund von seinen Haaren

Mit seiner Haarschnitt-Aktion will er ein Zeichen gegen die Meeresverschmutzung durch Plastikmüll setzen. Der Schauspieler appelliert an seine 17 Millionen Follower: „Wir müssen die Benutzung von Plastikflaschen, Plastiktüten, Plastikverpackungen, die Einmalbenutzung von Plastikbesteck und all diesen Scheiß einstellen. Nur so können wir Meer und Land schützen.“