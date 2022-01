Bonet und Momoa: Das ist der Trennungsgrund

Lange Zeit ist Lisa Bonet der Star in der Familie gewesen, während ihr Ehemann kaum Rollen bekam - bis er als Khal Drogo in „Game of Thrones“ seinen großen Durchbruch schaffte und danach als „Aquaman“ auch die Kinoleinwand eroberte. „Jasons Karriere brummt und er will so viel arbeiten, wie es nur geht. Doch Lisa hat kein Interesse daran, ihm zu jedem Dreh mit den Kids hinterher zu reisen. Sie genießt ihr Leben in Los Angeles sehr“, so der Insider.