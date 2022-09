Schlotterer-Ausbau: Die Adneter kämpfen weiter

Georg Scheichers Telefon läutete im Minutentakt. Nicht nur beim Sprecher der Initiative „Rettet die Adnetfelder“ schlug der „Krone“-Bericht ein wie eine Bombe. Scheicher sammelte in den vergangenen Wochen mit seinen Mitstreitern Unterschriften - so wollte man eine Bürgerbefragung zum umstrittenen Ausbau des Sonnenschutz-Herstellers Schlotterer in Adnet erzwingen. Doch daraus wird nichts. Wie berichtet, erklärte die Wahlbehörde der Gemeinde wegen Formalfehlern alle 430 gesammelten Unterschriften für ungültig.