Schon in 155 Berufen gibt es kaum Arbeitskräfte!

Der traurige Grund für Herks Weckruf: Die Anzahl der Berufssparten in der Steiermark, in denen es Arbeitskräftemangel gibt, hat sich im ersten Halbjahr verdoppelt! Waren es im Vorjahr noch 74 Berufsgruppen, sind es aktuell 155 Berufe, in denen pro offener Stelle beim AMS weniger als eineinhalb qualifizierte Arbeitslose kommen - ab dieser Marke spricht man von einem Mangelberuf. Dabei melden längst nicht alle Betriebe ihre offenen Jobs beim AMS ein.