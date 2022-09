Investition in Hanfplantage war Geldvernichtung

45 Millionen Euro ergaunert

Allein im Vorjahr wurden in Oberösterreich 45 Millionen Euro durch Anlagebetrüger erbeutet. Rechnet man den einen Fall eines Mühlviertler Unternehmers heraus, der gleich 30 Millionen Euro auf einen Streich in den Sand gesetzt hatte, bleiben noch 15 Millionen Euro übrig, die Opfern aus Oberösterreich durch „kleinere Gaunereien“ aus der Tasche gezogen wurden. Das sind im Durchschnitt 41.000 Euro pro Tag! Damit haben die Ganoven, die im Ausland sitzen und bestens organisiert sind, bei jenem Freistädter, der in Hanf investiert und alles verloren hat, nur etwas mehr als den „Tageslohn“ aus OÖ eingestreift.