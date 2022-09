Machine Head: Musik als Ventil für das Negative

Bei so einem Projekt kommen unweigerlich nostalgische Gedanken und Ausflüge in der Vergangenheit auf. War das bei dir auch der Fall? Was bedeutet dir „Burn My Eyes“ heute?

Ich wusste von Anfang an, dass dieses Album etwas ganz Besonderes sein würde. Ich wusste auch, dass wir damit rausstechen würden - egal ob gut oder nicht gut, aber wir mussten unseren eigenen Pfad beschreiten. Das war schon immer die oberste Prämisse für Machine Head. Knapp 30 Jahre später ist es unglaublich zu sehen, welchen Einfluss das Album auf viele Menschen hat. Viele Musiker sehen ihre Alben immer als eine Art Polaroid-Bild einer bestimmten Lebensphase. Für mich ist „Burn My Eyes“ der Beginn einer immer noch anhaltenden Emotion. Ich habe damals alles in diese Musik geworfen. Ein Teil von mir romantisiert den Typen, der „Burn My Eyes“ zusammenstellte. Ich war immer high, ständig besoffen und machte rundum nur Stress. Ein anderer Teil von mir ist froh, dass ich heute nicht mehr der Typ von damals bin. Aus diesem Wahnsinn, in dem wir damals lebten, entstand aber diese wundervolle, starke und bleibende Musik. Wir haben unsere Gefühle perfekt in der Musik eingefangen.