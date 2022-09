„Es ist an der Zeit, die Dinge zu hinterfragen“

In einer von multiplen Krisen geprägten Zeit spielt vor allem der Gemeinsinn eine zentrale Rolle. Doch sind wir als Gesellschaft in der Lage, unsere individuellen Interessen, zum Wohle aller, zurückzustellen? „Das glaube ich auf jeden Fall“, meint Ludwig. Wirtschaftlich betrachtet, gab es in den letzten Jahrzehnten im stetigen Wachstum, es ging uns gut. „Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Was brauchen wir, damit es uns heute gut geht? Sowohl als Individuum als auch als Gesellschaft.“ Einerseits gehe es uns zwar gut, „wir hatten noch nie so eine gute Gesundheits- und Krankenversorgung“. Andererseits sind wir überfordert mit all den Außeneinflüssen, die auf uns prallen und uns stressen. „Viele Leute haben das Gefühl, die Welt ist zu laut. Ich denke, diese Lautstärke muss ruhiger werden.“