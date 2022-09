Wahlkampf: Brasilien schränkt Zugang zu Waffen ein

Bolsonaro wieder im Wahlkampf

In Brasilien finden am 2. Oktober Präsidentschaftswahlen statt, der Wahlkampf hat bereits begonnen (siehe Video oben). Der linksgerichtete Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva hat dabei seinen Vorsprung in Umfragen auf Amtsinhaber Bolsonaro ausgebaut. Dieser dagegen hatte sich von den jüngsten guten Wirtschaftsdaten Rückenwind für die Wahl erhofft.