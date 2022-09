Pkw-Verkehr stieg in 20 Jahren um 44 Prozent an

Zweifel an Prioritätensetzung

Bevor die Befragung im Oktober durchgeführt wird, muss Steinkellner aber selbst noch Rede und Antwort stehen: In einer Landtagsanfrage an ihn will die SPÖ in 26 Punkten wissen, inwiefern er als Ressortverantwortlicher die mögliche Trendwende befeuert. Nicht übermäßig, glaubt SPÖ-Verkehrssprecher Tobias Höglinger bereits vorab zu wissen. Er habe Zweifel an der Prioritätensetzung bei Verkehrsprojekten.