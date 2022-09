„Respektlos“: Haaland schießt gegen den FC Bayern

Neben Kritik am FC Bayern gewährt die Haaland-Doku auch Einblicke in den Transferprozess des 22-Jährigen. So erfahren die Zuseher unter anderem, dass die Münchner tatsächlich gute Chancen hatten, den Knipser an Bord zu holen. „Auf unserer Liste sind die Bayern im Moment die Nummer zwei. City ist meiner Meinung nach das beste Team. Real Madrid ist die Nummer drei, PSG ist die Nummer vier“, so Erlings Vater Alf-Inge Haaland.