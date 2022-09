Demente Nonne aus dem Kloster Wernberg abgängig

Am Samstag gegen 7.15 Uhr wurde im Kloster Wernberg bemerkt, dass die 81-jährige Nonne abgängig ist. „Sie leidet an Demenz und hat die Zahnprothese nicht in Verwendung. Daher weist die Frau nur einen Zahn im Unterkiefer auf“, heißt es seitens der Polizei.