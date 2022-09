Wrabetz und König: Ganz klassisch verliebt

„Der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt“

Also war der Treff mit der „Krone“ auf Schloss Lepoldskron, der Wiege der Festspiele, nur logisch. „Wir wollten es hier offiziell machen, weil wir es beide als den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt dafür empfanden“, so die

„Stars und Talente“-Moderatorin, die am Mann an ihrer Seite was schätzt? „Vieles. Primär, dass ich viel von ihm lernen kann. Er hört mir zu. Und wir können stundenlang über ein Buch oder eine Oper sprechen.“ Und wer behält bei solchen Debatten die Oberhand? „Das ist eigentlich recht einfach, denn egal, ob ich Leonas Meinung teile oder nicht, sie hat am Ende immer recht“, sagt er - und beide müssen lachen.