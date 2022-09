Kleinkind (2) saß auf Schoß von Alko-Lenkerin

Eine 27-jährige Lenkerin aus Kremsmünster wurde in Wels (OÖ) von der Polizei kontrolliert. Die Beamten bemerkten, dass der zweijährige Sohn während der Fahrt am Schoß gesessen hatte. Die nach Alkohol riechende Frau verweigerte jedoch einen Alkotest. Ähnlicher Fall in Neuhofen/K.: Dabei transportierte ein 36-Jähriger seine sechsjährige Tochter auf der Ladefläche seines Pritschenwagens. Begründung: Die Montage des Kindersitzes sei zu aufwändig: Eine Anzeige folgte.