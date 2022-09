Mit 120 Jahren ging Schuhgeschäft erstmals online

Am 1. September 1900 erstes Geschäft eröffnet

Dazu verpflichtet wohl auch die mittlerweile 122-jährige Tradition. Gegründet wurde die Reichl Schuhmacherei am 1. September 1900 von Adalbert Humpolec, dem Urgroßvater des jetzigen Besitzers. Dessen Schwiegersohn Karl Reichl führte das Unternehmen in zweiter Generation zum Erfolg.