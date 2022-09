Eine eigene Werkstatt nur für Wanderschuhe

Manuel Gigl streicht mit einem Pinsel den Kleber auf die Unterseite des Schuhs, an dem er die Randstreifen schon erneuert hat. Dann passt er die neue Sohlen an. Der Kleber wird auf 80 Grad erhitzt, ehe der Schuh in die Presse kommt, die direkt neben der Schleifmaschine steht...