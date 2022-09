Bis dato 273 Fälle von Affenpocken in Österreich

Das ging aus dem Update der Fallzahlen auf der Website der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vom Freitag hervor. In Österreich ist in Zusammenhang mit den Affenpocken (Monkeypox, MPX) bisher noch kein lebensbedrohlicher Krankheitsfall aufgetreten. Nur in wenigen Fällen mussten Betroffene in Krankenhäusern versorgt werden.