„Wir starten optimistisch in das neue Schuljahr!“

Am Montag starten auf alle Fälle mehr als 33.400 Kinder in das Schuljahr 2022/23. „Wir haben ein Plus von 300 Kindern allein in den Volksschulen“, weiß Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. Der Grund: der enorme Zuzug im Burgenland und auch der Ukraine-Krieg. Neben der Bildung - die heuer auf einem besonders hohen Niveau laufen soll, um die vergangenen zwei Jahre abzufedern – sei es vor allem wichtig, für die Kinder ein sicherer Hafen zu sein, meint Zitz. „Sie müssen nach der fordernden Zeit sicher sein, dass wir sie bestens auf ihr berufliches Leben vorbereiten. Neben der Bildung, die wir vermitteln, müssen wir die Kinder jetzt auch psychosozial verstärkt begleiten.“