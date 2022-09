Endlich Prämie für alle bei der Pflegeausbildung

Gehör gefunden haben sie beim Land Niederösterreich. Bevor man sich im Bund entschloss, 600 Euro als Prämie auszuzahlen, hatte das Land bereits 420 Euro an Prämie vorgesehen, ließ diese Pläne aber wegen der Zahlungen des Bundes fallen. Spät, aber doch sollen diese ursprünglich kalkulierten 420 Euro nun an all jene fließen, die wie Birgit Valenta sonst durchs Raster gefallen wären.