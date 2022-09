„Während der Pandemie um jeden Zuschauer gekämpft“

Es war so eine Unsicherheit da. Man ist in der Früh in die Arbeit gekommen und hat nicht gewusst, ob wir am Abend spielen können, weil wir vor allem im Frühjahr so viele Corona-Fälle hatten. Ständig musste umgeplant werden. Einmal sprangen etwa eine Regieassistentin und ein Dance Captain beim Kostümwechsel ein, damit wir die Vorstellung nicht absagen mussten. Insgesamt hatten wir 80 Absagen oder Verschiebungen wegen Erkrankungen. Das war eine extreme Anstrengung für viele Mitarbeiter und brachte das Haus an die Grenzen dessen, was es leisten kann.