„Meine Tochter wurde mit K.-o.-Tropfen betäubt“

Akutes Drogenproblem

Wie sie der „Krone“ berichtet, wurde sogar ihre eigene Tochter in einem Kremser Lokal mit K.-o.-Tropfen betäubt. Während man im Rathaus von einem Drogenproblem bis zuletzt nichts wissen wollte, habe der Drogenmissbrauch in Krems auch laut Altstadt-Lokal-Besitzer Armin Oswald „eine neue Dimension erreicht“. Und weil jedes Kind, das Drogen nimmt, eines zu viel sei, dürfe laut Rosenkranz die Politik hier nicht wegsehen. Vielmehr sei es Zeit zu handeln – und das auch in der Innenstadt.