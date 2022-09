Hoch überm Tal die „goldene Stunde“ genießen

Dauer: circa 2,5 Stunden (die Tour kann mit einem Abstecher zum Fritzensee (plus 30 Minuten) erweitert werden.

Ausgangspunkt: Parkplatz gegenüber der Barockkirche in Bartholomäberg

Ausrüstung: Laufschuhe mit guter Profilsohle, warme Kleidung für den Retourweg, eventuell eine Stirnlampe

Einkehrmöglichkeiten: Alpengasthaus Rellseck (10 bis 18 Uhr), Hotel Bergerhof (8.30 bis 23 Uhr) in Bartholomäberg

Öffentl. Verkehrsmittel: Buslinie 84 ab Bludenz oder Schruns (letzte Fahrt beachten!)