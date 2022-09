Mitten in Gastro-Krise: „Wir sperren trotzdem auf“

Drastische Situationen verlangen nach drastischen Maßnahmen, heißt es. Und drastisch ist, wozu sich so mancher steirische Wirt derzeit gezwungen sieht: die Speisekarte zu verkleinern, detto den Gastgarten, zusätzliche Ruhetage einzulegen. Und das nicht, weil er weniger Gäste hätte, ganz im Gegenteil. Es ist allein dem Mangel an Personal geschuldet. Das ist neben den Kostenexplosion auch der Grund, dass so manches Lokal schließt.