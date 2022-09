WSG Tirol souverän, der LASK musste „nachsitzen“

Zwei „Dauerreservisten“ leiteten am Mittwoch einen ruhigen Cup-Abend für WSG Tirol in Niederösterreich ein. Dazu ein Traumtor von Kofi Schulz. Letztlich siegten die Wattener in Traiskirchen mit 5:0. Bundesliga-Tabellenführer LASK vergab in Imst einen Elfer, sah eine Rote Karte, bekam ein Gegentor - und stieg am Ende doch noch auf.