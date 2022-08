Gibraltar-Schiffskollision: Vorerst keine Ölpest

215 Tonnen Schweröl, 250 Tonnen Diesel und 27 Tonnen Schmieröl geladen

Das Schiff hat nach jüngsten amtlichen Angaben 215 Tonnen Schweröl, 250 Tonnen Diesel und 27 Tonnen Schmieröl in seinen Tanks. Taucher entdeckten ein zehn mal vier Meter großes Loch in der Bordwand unterhalb der Wasserlinie. Zwischen dem Havaristen und dem Strand waren deshalb vorsichtshalber schwimmende Ölsperren ausgelegt worden. Die 24-köpfige Besatzung befand sich nach Angaben der Regierung am Mittwoch weiter an Bord. Ihr gehe es gut, sie sei mit Lebensmitteln und Wasser versorgt worden.