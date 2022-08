Sparmaßnahme: Maximal 20 Grad am Arbeitsplatz!

Einen ehrgeizigen Energiesparplan versucht die Stadt Villach umzusetzen. Doch nicht alle Sparmaßnahmen kommen gut an. Wie etwa jene Punkte, welche eine Reduktion der Heiztemperatur in den städtischen Büros auf 20 Grad vorschreiben – in Gängen sogar nur 12 Grad. Außerdem soll auch das Warmwasser abgedreht werden. „Das sind doch keine tragbaren Arbeitszustände. So kann es nicht weitergehen“, ärgert sich ein betroffener Magistratsmitarbeiter.