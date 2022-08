Gletscher gibt Leiche eines Deutschen frei

Suchaktion blieb damals erfolglos

Nach Angaben der Beamten ergab ein DNA-Vergleich, dass es sich dabei zweifelsfrei um den Vermissten aus Nürtingen im Landkreis Esslingen handelt. Das Opfer war im August 1990 in den Walliser Alpen auf einer mehrtägigen Bergtour von Charmonix in Frankreich nach Domodossola in Italien unterwegs. Als er nicht an seinem Zielort ankam, wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Jedoch ohne Erfolg. Die Polizei geht von einem Unglück aus.