Goldflut zehn Jahre nach Beinahe-Drama im Wasser

Drei Titel für Cornelia Hepp

Just 10 Jahre später räumte Verena dieses Wochenende bei den Staatsmeisterschaften in Ottensheim in Abwesenheit der schwangeren Viki Schwarz und erkrankten Ana Lehaci ab wie nie: Die Donau-Linz-Athletin holte fünfmal Gold, gewann damit alle Strecken: im Einer 200m und 500m, dasselbe im Zweier mit Cornelia Hepp, dazu gewann das Duo mit Adriana Lehaci und Marlene Rager die 500m im Vierer. „Mittlerweile kann ich auch die Schmerzen und den Schweinehund über die 500m besiegen“, strahlt Verena.