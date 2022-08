Serben-Mafia hat in OÖ den Heroinmarkt übernommen

Neu ist - zumindest in Oberösterreich und für die Balkan-Mafia - die Methode, junge Landsleute für den Straßenverkauf nach Österreich zu schicken. Ende Juli diesen Jahres wurde in Wels ein 15-jähriger Serbe erwischt, der auf der Straße Heroin verkauft hatte, und sich extra für seine Tätigkeit in einem Hotel eingemietet hatte. Am 25. August wurde in Linz ein 19-jähriger Serbe, der ebenfalls als „Streetrunner“ im Auftrag „einer balkanstämmigen Tätergruppierung“ agierte, als Dealer festgenommen.