Dorf in Japan verwandelt Reisfelder in Kunstwerke

Seit mittlerweile 1993 verwandelt das japanische Dorf in einige Reisfelder in lebendige Kunstwerke, indem es Reissorten in verschiedenen Farben pflanzt. Heute fängt man bereits im Frühjahr mit der Planung der Kunstwerke, wobei mithilfe von Computern bestimmt wird, wo jede einzelne Reissorte gepflanzt wird. Der technische Fortschritt zeigt sich auch deutlich bei der diesjährigen Abbildung der Mona Lisa (Video oben), an die sich die Reiskünstler - nach 2003 - zum bereits zweiten Mal gewagt haben.