Todesdrama um Leon (6): Leiche wird obduziert

Der bisherige Ermittlungsstand

Es war gegen 4 Uhr in der Nacht auf Samstag. Der 37-jährige Vater spazierte mit seinem sechsjährigen Sohn Leon im Kinderbuggy die sogenannte Redford-Promenade in St. Johann in Tirol entlang. Die Uhrzeit sei laut LKA-Chefin Katja Tersch nicht ungewöhnlich. „Der geistig schwer beeinträchtigte Bub litt nämlich regelmäßig an Schlafstörungen.“