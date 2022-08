90 Millionen! Federer verletzt, aber an der Spitze

Der frühere Weltranglisten-Erste Roger Federer ist trotz seiner fast 14 Monate währenden Verletzungspause immer noch der am besten bezahlte Tennisspieler der Welt. Das 17. Jahr in Folge ist der Schweizer mit 41 Jahren laut dem Wirtschaftsmagazin „Forbes“ an der Spitze der Liste. Geschätzte 90 Millionen US-Dollar soll Federer vor Steuern und Vermittlergebühren in den vergangenen zwölf Monate eingenommen haben.