Bodyguard enthüllt letztes Geheimnis von Lady Di

Kurz bevor Prinzessin Diana bei einem fatalen Autounfall in Paris am 31. August 1997 ums Leben kam, habe sie noch Pläne für ihre Zukunft geschmiedet, enthüllte Lee Sansum in seinem Buch nun. Demnach wollte die Ex-Ehefrau von Prinz Charles das Leben in Großbritannien hinter sich lassen und in den USA neu anfangen - allerdings ohne ihre Söhne. Eine Entscheidung, die sie laut ihrem ehemaligen Bodyguard aus zwei guten Gründen gefällt habe.