Thiem startet gegen Carreño Busta in die US Open

Dominic Thiem startet gegen den Spanier Pablo Carreño Busta in die US-Open! Dies ergab die Auslosung für das am kommenden Montag startende Grand-Slam-Turnier in New York am Donnerstag. Der 31-jährige Iberer ist in Flushing Meadows als Nummer 12 gesetzt. Thiem, der die US Open vor zwei Jahren gewonnen hat, darf dank einer Wildcard im Hauptbewerb starten.