US Open: Ungeimpfter Djokovic muss erneut zusehen

Wegen dieser Haltung verpasst Djokovic nun schon das zweite Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr, nachdem er bei den Australian Open im Jänner nach einer Posse um seine Einreise, die auch die Gerichte beschäftigte, das Land noch vor dem ersten Aufschlag wieder verlassen musste. „Leider kann ich dieses Jahr nicht nach New York reisen“, so Djokovic via Twitter. „Ich werde in guter Form und positiver Stimmung bleiben und auf eine Gelegenheit warten, wieder antreten zu können.“