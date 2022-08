Flugrettung nun Fall für einen Sonderlandtag

Leser der „Krone“ kennen die Vorgeschichte. Die Flugrettung im Burgenland wurde neu an das Salzburger Unternehmen Martin Flugrettung vergeben. Der Luftrettungspionier ÖAMTC erhob dagegen Einspruch und erhielt Recht. Wegen eines schweren Formfehlers erklärte das Landesverwaltungsgericht die Vergabe an die Salzburger für nichtig. Laut Juristen brauche es in einem solchen Fall keine neue Ausschreibung. Stattdessen müsste der Auftrag nun automatisch an den nächstgereihten Bewerber, den ÖAMTC, gehen. Der vom Land mit der Abwicklung der Ausschreibung beauftragte Anwalt Claus Casati wollte das indes erst prüfen: „Die Entscheidungsfindung wird nächste Woche abgeschlossen sein. Danach werden wir das Ergebnis kommunizieren.“