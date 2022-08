Global 2000 feiert Geburtstag mit Top-Konzert

Seit exakt 40 Jahren kämpft die österreichische Umweltorganisation Global 2000 für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und eine bessere Welt. Unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Einflüssen arbeitet man an Umweltkonzepten und sucht Lösungen für die Gegenwart und Zukunft. Den Geburtstag feiert die ambitionierte Institution mit einem besonders feinen Konzert am 23. September in der Wiener Ottakringer Brauerei. Mit dabei sind die Dialekt-Rocker Folkshilfe und der Wiener Rapper The Z.