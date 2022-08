Wissen Sie, was Ihr Kind im Netz treibt?

Aus dem Alltag von Erwachsenen sind Smartphones und mit ihnen soziale Medien nicht mehr wegzudenken. Aber gerade die sogenannten Digital Natives, also Menschen, die mit den technischen Errungenschaften wie dem Internet ganz selbstverständlich aufgewachsen sind, verbringen viel Zeit am Handy, am PC und auf der Spielekonsole. Das bietet nicht nur Chancen, sondern hat auch Schattenseiten, beispielsweise wenn es um die Beschaffung von Drogen, Cybermobbing oder Pornografie geht. Zugleich kann man jedoch seinen Kindern aber das Smartphone in unserer digitalisierten Welt nicht verweigern. Wie schaffen Sie es, diesen Spagat zu meistern? Wissen Sie grundsätzlich, was Ihr (Enkel-)Kind im Internet treibt? Nutzen Sie eventuell Kontrollmechanismen? Wir freuen uns auf eine rege Diskussion in den Kommentaren!