Feuerwehr rettete trächtiger Kuh das Leben

Die Geburt selbst verlief mit Komplikationen, weil das Kalb verkehrt in der Gebärmutter gelegen hatte. Es gelang dem Tierarzt und den Kameraden, das Kalb gesund auf die Welt zu bringen. „Ich bin froh, dass dieser ungewöhnliche Einsatz ein so schönes Ende genommen hat. Im Wald wäre das Tier verendet“, so Widmann.