Sänger Plácido Domingo - vom Künstlerpech verfolgt

Der 81-Jährige, der auch Kammersänger der Wiener Staatsoper ist und hier zuletzt im November als „Nabucco“ auftrat, ist neuerlich in eine Affäre verwickelt. Diesmal geht es nicht wie in der Vergangenheit darum, dass er sich Frauen auf respektlose und vor allem unerwünschte Art und Weise genähert haben soll - die „Krone“ berichtete. Neun Damen waren es vor drei Jahren, die damals ihre Stimme erhoben, weshalb sich im Umkehrschluss auch die meisten Opernhäuser von ihm abwandten - in Los Angeles trat er sogar als Generaldirektor zurück.