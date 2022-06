Spätes Debüt eines Weltstars im Musikverein Graz

An der nervösen Atmosphäre im Saal war es zu merken, mit Plácido Domingo war ein Sänger von Weltruhm in Graz zu Gast, einer, der spätestens seit seinen Auftritten mit Pavarotti und Carreras auch einem nicht Klassik-affinen Publikum bekannt ist. Und so wollen wir den Schluss vorwegnehmen: Selbstverständlich wurde das Debüt gebührend vom Publikum gefeiert, lange Fan-Schlange vor dem Künstlerausgang inklusive.