Tote Taucherin im Attersee hatte ein Herzproblem

Auch Tauchexperten rätselten, was passiert war. Ein deutscher Tauchlehrer und zwei Schüler waren bei Unterach, beim Tauchplatz Kohlbauernaufsatz, in den See gestiegen. Sie hatten die Luft aus ihren Westen gelassen, um in die Tiefe zu sinken. Doch schon nach eineinhalb Minuten, nur 15 Meter unter der Wasseroberfläche, gab es Komplikationen.