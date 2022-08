Nachgefragt: Welche Vorteile und Nachteile hat 5G?

Anwendungen immer datenintensiver

Was den Nutzen von 5G im Alltag betrifft, erklärt Gregor Wagner im Talk: „Für den einzelnen Nutzer bedeutet 5G vor allem, dass es so bleibt, wie es heute ist“, denn in Österreich seien sowohl Festnetz als auch mobiles Internet - etwa im Vergleich zu Deutschland - „hervorragend ausgebaut“. Aber es sei in etwa alle 18 Monate eine Verdoppelung des Datenverkehrs zu verzeichnen, der über die Mobilfunknetze abgewickelt wird. Grund dafür: Die Apps, also die Anwendungen auf den mobilen Geräten, werden immer datenintensiver - wenn etwa die Kameras unserer Smartphones hochauflösende Fotos und Videos ermöglichen. Mit 5G verschiebe sich die Kapazitätsgrenze wieder nach hinten und ermögliche weiterhin die gewohnt schnelle Verbindung trotz ständig steigender Datenintensität.