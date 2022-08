Unfall durch Sekundenschlaf: Zwei Schwerverletzte

Der 23-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Gmunden lenkte am Montag gegen 4.10 Uhr früh sein Auto aus Richtung Deutschland kommend in Fahrtrichtung Sattledt. Laut eigenen Angaben kam der Lenker im Gemeindegebiet Haag am Hausruck aufgrund eines Sekundenschlafes rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die angrenzende Grünfläche mit Sträuchern und Bäumen. Durch den Anprall an mehreren Bäumen wurden sowohl der Lenker als auch die 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Wels eingeliefert.