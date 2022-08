Extreme Regenfälle steuern jetzt auf den Osten zu

Nach den schweren Regenfällen im Westen des Landes bahnen sich nun auch im Osten Österreichs erhebliche Niederschläge an. Bereits ab Sonntagvormittag wird in der Region laut Meteorologen massiver Dauerregen und Unwetterlage erwartet - bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter dürften damit auch die Einsatzkräfte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland auf Trab halten.