Medwedew im Halbfinale, Corics Lauf geht weiter

Der Tennis-Weltranglistenerste Daniil Medwedew schlägt sich weiter gut für die am 29.8. beginnenden US Open ein, wo er Titelverteidiger ist. Der Russe erreichte das Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Mason/Ohio nahe Cincinnati am Freitag (Ortszeit) mit einem 7:5,6:3 über den US-Amerikaner Taylor Fritz. Im Halbfinale trifft der 26-jährige Medwedew nun auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, der gegen John Isner aus den USA mit 7:6(5),5:7,6:3 gewann.