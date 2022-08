Kommandant: „Blaulicht Segen und Fluch zugleich“

Wichtiger als schnell zum Einsatzort zu kommen, ist das Hinkommen selbst, lautet das Motto der Feuerwehr. „Da wird nicht um jede Sekunde gekämpft“, so Klaus Tschabuschnig, Leiter der Landesfeuerwehrschule. Unfälle passieren bei 60.000 Einsatzfahrten, die allein Kärntens Feuerwehren pro Jahr absolvieren, dennoch. Wie eben jener am Dienstag, als auf dem Weg zu einem Brand in Wernberg ein Tanklöschfahrzeug umkippte. Drei Feuerwehrleute mussten ins Spital, das zwei bereits wieder verlassen konnten.