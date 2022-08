Hunderte Einsätze in NÖ: Schweres Unwetter tobte

Kremser Schnellstraße blockiert

Gegen 18 Uhr rissen Sturmböen etwa drei Bäume in der Nähe der Donaubrücke um, die beide Spuren der Kremser Schnellstraße in Richtung St. Pölten und eine Spur in Richtung Krems blockierten. Die Aufräumarbeiten dauern an, man schätzte am Abend, dass sie noch bis in die spätere Nacht andauern.