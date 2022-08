NS-Opfer-Nachfahren sorgen für Einbürgerungsplus

In Wien und Oberösterreich weniger Einbürgerungen

In allen Bundesländern wurden im 1. Halbjahr 2022 mehr Personen eingebürgert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die relativen Zuwächse waren in Vorarlberg (plus 59,7 Prozent auf 313 Einbürgerungen) am höchsten, gefolgt von Wien (plus 43 Prozent auf 2265) und der Steiermark (plus 38 Prozent auf 487). Auch im Vergleich zum 1. Halbjahr 2019, vor der Corona-Pandemie, gab es in sieben Bundesländern mehr Einbürgerungen, angeführt von Kärnten (plus 81,5 Prozent auf 265 Einbürgerungen). Nur in Wien (minus 3,5 Prozent auf 2265) und in Oberösterreich (minus 1,2 Prozent auf 757) gab es im Vergleich zu 2019 weniger Einbürgerungen.