Waghalsige Verfolgungsjagd endet in Lustenau

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen vorerst unbekannte Täter in ein Restaurant in der Schweizer Rheintal-Gemeinde Rebstein (Kanton St. Gallen) ein und stahlen dort auch ein Auto. In der darauffolgenden Nacht erkannte eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen kurz vor Mitternacht das gesuchte Auto, folgte diesem und wollte es kontrollieren. Der Fahrer ergriff jedoch die Flucht durchs Rheintal bis in die Vorarlberger Marktgemeinde Lustenau. Dort war dann Endstation.