Schüsse in Wohnung bei „energetischem Ritual“

Gegen 12.30 Uhr ging ein Anruf der Ohrenzeugin ein, sie hatte in einer Wohnung Schüsse fallen hören. Die Polizei rückte aus und traf wenig später am Ort des Geschehens in der Jedleseer Straße ein. Sie wurde dort gewissermaßen bereits erwartet. Vor dem Gebäude stand ein 33 Jahre alter Mann.